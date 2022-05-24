Москва возьмет «шефство» над Донецком и Луганском — СМИ

Российская столица станет «куратором» временно неподконтрольных украинским властям Донецка и Луганска. Об этом сообщает российское издание «РБК».



«Столичные власти возьмут шефство над Донецком и Луганском. Российская столица займется восстановлением инфраструктуры этих городов», — пишет издание со ссылкой на источник, близкий к московскому правительству.



Утверждается, что «помощь будет комплексная». Средства будут направлены из московского бюджета, но какую сумму придется потратить, «пока неясно».



О том, что РФ «начала оказывать помощь» группировке «ЛНР», 14 мая заявил российский вице-премьер Марат Хуснуллин. Он сообщил об отправке колонны техники из 70 машин и 350 специалистов.



О том, что российские регионы возьмут «шефство» над районами на подконтрольных группировкам «ЛНР» и «ДНР» территориях, 19 мая сообщил первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко. По его словам, такое решение принято президентом РФ Владимиром Путиным.



«Чиновники из России будут решать проблемы легче и быстрее, чем местные, которые не знают, за что хвататься», — уверяет один из источников издания.



Ряд регионов РФ уже публично заявил о намерении взять «шефство» над различными районами.

Ранее сообщалось, что российские регионы возьмут «шефство» над территориями, подконтрольными группировкам «ДНР» и «ЛНР».