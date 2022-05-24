Европейский союз на год отменил пошлины на экспорт из Украины

Совет Европейского Союза сегодня, 24 мая, принял постановление о временной либерализации торговли с Украиной, которое предусматривает отмену на один год пошлин на экспорт из Украины. Об этом сообщается на сайте Европейского совета.



В ЕС надеются, что эти меры существенно поддержат украинскую экономику.



Либерализация торговли касается:

Всех тарифов согласно разделу IV Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной, которые еще не были либерализированы. В частности: промышленной продукции, налогообложение которой подлежало постепенной отмене до конца 2022 года, фруктов и овощей, подлежащих системе входных цен, а также сельскохозяйственной продукции, подлежащей тарифным квотам.

Антидемпинговых пошлин на товары украинского происхождения.

Применение общих правил импорта по товарам украинского происхождения.

19 мая Европейский парламент поддержал решение отменить пошлины и квоты на экспорт из Украины.