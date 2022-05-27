Бьют на расстояние до 300 км: Великобритания поддержала отправку РСЗО Украине

Великобритания поддержала отправку реактивных систем залпового огня (РСЗО) большой дальности в Украину. Об этом заявил премьер-министр страны Борис Джонсон, сообщает Sky News.



Издание отмечает, что поддержка отправки мощных РСЗО — это важный шаг вперед — в сравнении с теми видами оружия, отправку которого публично поддержали западные политики.



Борис Джонсон призвал к дальнейшей военной помощи Украине, «поскольку российские войска продвигаются на Донбассе».



Также сообщается, что речь идет об РСЗО, которые, в зависимости от боеприпасов, способны поражать цели на расстоянии до 186 миль (299 км).