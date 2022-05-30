Обстрел центра Донецка и утечка аммиака под Бахмутом. Дайджест НД за день ►

Ежедневная сводка «Новости Донбасса» по ситуации на Востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:
- В Луганской области под обстрел попали волонтеры, медики и эвакуационный транспорт. Есть погибшие и раненые.
- Оккупанты вошли на окраины Северодонецка.
- От обстрела в Бахмутском районе пострадал аммиакопровод Тольятти- Одесса. Угроза отравления в радиусе 4 километров.
- В Лимане уничтожена уникальная велотрасса.
- В России убийство украинцев называют «защитой», а от планов захвата Донбасса не откажутся.
- Обстрел центра Донецка. Попадание в школу возле Крытого рынка, погибли 5 человек.
- В братских могилах похоронили минимум 16 тысяч мариупольцев.