Обстрел центра Донецка и утечка аммиака под Бахмутом. Дайджест НД за день ►

Ежедневная сводка «Новости Донбасса» по ситуации на Востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:

В Луганской области под обстрел попали волонтеры, медики и эвакуационный транспорт. Есть погибшие и раненые.

Оккупанты вошли на окраины Северодонецка.

От обстрела в Бахмутском районе пострадал аммиакопровод Тольятти- Одесса. Угроза отравления в радиусе 4 километров.

В Лимане уничтожена уникальная велотрасса.

В России убийство украинцев называют «защитой», а от планов захвата Донбасса не откажутся.

Обстрел центра Донецка. Попадание в школу возле Крытого рынка, погибли 5 человек.

В братских могилах похоронили минимум 16 тысяч мариупольцев.