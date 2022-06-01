Сим-карты не работают в РФ: Что изменилось для абонентов «Феникса» на Донбассе

Абоненты мобильного оператора «Феникс» с появлением префикса +7 949 могут пользоваться российскими онлайн-сервисами во временно неподконтрольных Украине районах Донецкой и Луганской областей. Таким абонентам можно звонить из РФ, однако сим-карты «Феникса» на территории России — по-прежнему не работают. Об этом сообщил «штаб теробороны ДНР».



В штабе сообщили принцип работы сим-карт оператора «Феникс» после присвоения российского телефонного кода. Утверждается, что на территории, подконтрольной группировкам «ДНР» и «ЛНР», совершают звонки и отправляются смс, как и ранее. То есть, с указанием номеров в следующем формате:

071 - XXX - XX - XX

+38 071 - XXX - XX - XX

«При звонках или sms из России ваш номер работает с префиксом: +7 949 - XXX - XX – XX», — сообщают в «ДНР».



Также отмечается, что номер в формате +7 949 XXX - XX - XX принимает звонки и sms на подконтольной группировке «ДНР» территории, его можно использовать для привязки к онлайн-сервисам.



«Теперь при звонках с +7 949 на +7 949 тарификация работает, как внутрисетевой звонок. Важно! Сим-карты оператора "Феникс" не работают на территории Российской Федерации из-за отсутствия роуминга у местных телеком-операторов», — сообщают в «штабе».

Читайте также: Для абонентов из Донецка и Луганска в России пообещали роуминг

7 мая главы «ДНР» и «ЛНР» Денис Пушилин и Леонид Пасечник выступили с синхронным заявлением о том, что мобильные операторы «Феникс» и «Лугаком», которые действуют на подконтрольной группировкам «ДНР» и «ЛНР» территориях, переходят на российскую систему нумерации телефонов «+7».