Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

Эвакуация Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Северодонецк Краматорск

Сим-карты не работают в РФ: Что изменилось для абонентов «Феникса» на Донбассе

01 июня 2022, 16:16

Сим-карты не работают в РФ: Что изменилось для абонентов «Феникса» на Донбассе

Абоненты мобильного оператора «Феникс» с появлением префикса +7 949 могут пользоваться российскими онлайн-сервисами во временно неподконтрольных Украине районах Донецкой и Луганской областей. Таким абонентам можно звонить из РФ, однако сим-карты «Феникса» на территории России — по-прежнему не работают. Об этом сообщил «штаб теробороны ДНР».

В штабе сообщили принцип работы сим-карт оператора «Феникс» после присвоения российского телефонного кода. Утверждается, что на территории, подконтрольной группировкам «ДНР» и «ЛНР», совершают звонки и отправляются смс, как и ранее. То есть, с указанием номеров в следующем формате:

  • 071 - XXX - XX - XX
  • +38 071 - XXX - XX - XX

«При звонках или sms из России ваш номер работает с префиксом: +7 949 - XXX - XX – XX», — сообщают в «ДНР».

Также отмечается, что номер в формате +7 949 XXX - XX - XX принимает звонки и sms на подконтольной группировке «ДНР» территории, его можно использовать для привязки к онлайн-сервисам.

«Теперь при звонках с  +7 949 на +7 949 тарификация работает, как внутрисетевой звонок. Важно! Сим-карты оператора "Феникс" не работают на территории Российской Федерации из-за отсутствия роуминга у местных телеком-операторов», — сообщают в «штабе».

Читайте также:

Для абонентов из Донецка и Луганска в России пообещали роуминг

7 мая главы «ДНР» и «ЛНР» Денис Пушилин и Леонид Пасечник выступили с синхронным заявлением о том, что мобильные операторы «Феникс» и «Лугаком», которые действуют на подконтрольной группировкам «ДНР» и «ЛНР» территориях, переходят на российскую систему нумерации телефонов «+7».

Еще по теме

Прочее
Война мобильная связь
Организации
ДНР ЛНР Феникс

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
17:37
Оккупанты заставляют жителей Мариуполя работать за воду
16:16
Сим-карты не работают в РФ: Что изменилось для абонентов «Феникса» на Донбассе
14:31
«ЛНР»: При обстреле Кременной погиб один человек, еще девять получили ранения
14:03
«ДНР»: В ходе обстрел в Горловке погиб мужчина, есть раненые
13:56
Пенсии для жителей оккупированных территорий: Кому и сколько выплатила «Укрпочта»
13:27
Россия будет признавать дипломы, выданные в учебных заведениях «ДНР»
11:27
В партии «Единая Россия» заявили о планах аннексировать Херсонщину, Запорожье и Донбасс
09:38
Взорвались баллоны: В Луганске горела газовая заправка
09:11
Беженка узнала свои вещи на фото российского танка из Попасной
23:01
Обстрел Славянска. Из Мариуполя вывозят металл. Дайджест НД за день ►
21:50
На Ясиновском коксохиме в Макеевке – пожар из-за обстрела
16:18
Один сотрудник СММ ОБСЕ уже на свободе. На Донбассе удерживают троих его коллег
15:58
На «Азовстали» нашли 152 тела погибших, их «передадут» Украине — Минобороны РФ
14:47
Глава «Энергоатома»: На территории Запорожской АЭС — танки, взрывчатка и полтысячи военных РФ
14:08
«ДНР» заявила о гибели ребенка в Макеевке
все новости
17:37
Оккупанты заставляют жителей Мариуполя работать за воду
17:20
Россия тратит свои основные военные резервы на Донбассе, считают у Зеленского
17:17
Эвакуация в Луганской области: Из Горской громады вывезли девять человек
17:08
Юристы пояснили, влияет ли доход переселенца на пособие на проживание
16:41
Россияне выпустили шесть ракет по Сумской области
16:37
Минобороны: Росамия сосредоточилась на штурме Северодонецка и хочет оцепить Лисичанск
16:16
Сим-карты не работают в РФ: Что изменилось для абонентов «Феникса» на Донбассе
15:47
Российские войска стреляют по Николаеву, в городе взрывы
15:35
Минобороны: Войска РФ оборудуют позиции в Брянской области в 3 км от украинской границы
14:50
В Кремле прокомментировали возможность встречи Зеленского и Путина
14:48
В Ватикане призвали не использовать зерно как оружие на войне
14:35
В Украине запустили горячую линию для родственников пленных и погибших военных
14:31
«ЛНР»: При обстреле Кременной погиб один человек, еще девять получили ранения
14:21
Украина получит от Германии современные средства ПВО
14:04
Украинские военные в Северодонецке взяли пленных
все новости
ВИДЕО
Обстрел Славянска. Из Мариуполя вывозят металл. Дайджест НД за день ►
31 мая, 23:01
Обстрел центра Донецка и утечка аммиака под Бахмутом. Дайджест НД за день ►
30 мая, 23:27
Донетчина без света и воды. День Северодонецка под обстрелами. Дайджест НД за день ►
29 мая, 23:35

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция