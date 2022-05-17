Для абонентов из Донецка и Луганска в России пообещали роуминг

Абоненты мобильных операторов «Феникс» и «Лугаком» в неподконтрольных Украине районах Донецкой и Луганской областей смогут воспользоваться роумингом в России. Об этом сообщает ТАСС.



Как заявил глава российского министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев, операторы «Феникс» и «Лугаком», которые действуют на подконтрольной группировкам «ДНР» и «ЛНР» территориях, «достраивают свою инфраструктуру». Российские специалисты, уверяет Шадаев, помогают этим операторам с бесшовным присоединением к инфраструктуре РФ.

«Мы решаем с ними вопросы роуминга», — утверждает глава ведомства.

Роуминг — это возможность пользоваться мобильным телефоном вне зоны обслуживания своего оператора сотовой связи.