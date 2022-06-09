«ДНР»: В захваченном Лимане погибли два человека

В захваченном российскими силами Лимане ночью от обстрелов погибли два человека. Об этом сообщает так называемый «штаб теробороны ДНР».



В «ДНР» уверяют, что также в результате ночного обстрела один человек ранен.



«МЧС ДНР» приводит данные по погибшим за сутки: с 08:00 8 июня до 08:00 9 июня. В частности, сообщается о гибели троих мирных жителей и ранении 12 человек.

Как сообщил «мэр» Горловки Иван Приходько, сегодня осколочные ранения получила женщина в Калининском районе.