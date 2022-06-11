Обстрелян центр Донецка, в Северодонецке уничтожен Ледовый дворец. Дайджест НД за день ►

Ежедневная сводка «Новости Донбасса» по ситуации на Востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:

Оккупанты называют Святогорск своим и говорят о боях за Славянск.

В Донецке обстреляли центр города.

Российские войска не добились успеха в окружении Северодонецка, но контролируют большую его часть. В городе уничтожили Ледовый дворец.

После обстрела Кадиевки(Стаханов) выжил лишь один боевик. Луганская ОВА подтверждает уничтожение базы ЧВК «Вагнер».

Новая ложь от России: на территории завода «Азот» украинские военные насильно удерживают сотни жителей. Украинцы заминировали емкости с химически опасными веществами.

Журналисты опубликовали видео с массовыми захоронениями возле Мариуполя. Только в одном секторе около трех тысяч могил.