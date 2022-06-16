Вплоть до деоккупации: В Минобороны назвали три этапа войны против РФ

В министерстве обороны Украины обозначили три этапа войны против России, освобождение Крыма – последний из них. Об этом сообщил в интервью CNN министр обороны Украины Алексей Резников.



По его словам, оружие США поможет вернуть оккупированные Россией территории, и Донбасс и Крым в том числе. Резников говорит, что Крым – стратегическая цель для Украины.

Первый этап в Минобороны связывают со стабилизацией ситуации на местах, чтобы предотвратить дальнейшие потери от российских войск. Второй этап состоит в том, чтобы отбросить войска РФ на позиции до вторжения 24 февраля. А на третьем этапе, по словам Резникова, пройдут обсуждения с партнерами о том, как деоккупировать территории, в том числе и Крымский полуостров.

Резников на вопрос о том, может ли попытка вернуть Крым военными средствами еще больше спровоцировать Россию, считающую полуостров своим, ответил, что Крым это украинская территория.

Ранее глава группировки «ДНР» Денис Пушилин заявил, что группировка не намерена останавливаться в случае выхода на границы Донецкой области, причиной он назвал поставки Западом нового вооружения Украине.