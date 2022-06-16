Пушилин заявил, что хочет захватить не только Донецкую область

Группировка «ДНР» не намерена останавливаться в случае выхода на границы Донецкой области. Причиной называют поставки Западом нового вооружения Украине. Об этом заявил глава «ДНР» Денис Пушилин, передает сепаратистский сайт «ДАН».



«Противник, получая новое вооружение, по сути заставляет нас не останавливаться на границе. Почему? Потому что мы должны обезопасить граждан ДНР и ЛНР», — уверяет Пушилин.



Как утверждает глава «ДНР», «соответствующее решение придется принимать», если Украина получит дальнобойное вооружение.

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