«ДНР»: За сутки от обстрелов погибли 7 человек, 24 ранены

За минувшие сутки, с 8:00 18 июня до 8:00 19 июня, в результате обстрелов на подконтрольной группировке «ДНР» территории погибли 7 человек и еще 24 получили ранения.



Об этом сообщает «штаб территориальной обороны» группировки «ДНР».



Вместе с тем «СЦКК ДНР» сообщает о гибели пяти гражданских лиц, в том числе двух сотрудников «МЧС ДНР». Вместе с тем их данные приводятся по состоянию с 3:00 18 июня по 3:00 19 июня.



Ранения различной степени тяжести получили 24 гражданских лица, в том числе двое детей 2007 и 2015 годов рождения, из них трое сотрудников «МЧС ДНР», в Куйбышевском, Киевском, Ворошиловском и Петровском районах Донецка, Комсомольском. В том числе женщина 1996 года рождения с не так давно захваченной территории — села Владимировки.



Повреждено 36 домостроений в Куйбышевском, Киевском, Ворошиловском и Петровском районах Донецка, Комсомольском и Горловке, а также 19 объектов гражданской инфраструктуры.