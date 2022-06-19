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Российские войска разрушили и повредили 26 жилых домов в Донецкой области, есть погибшие

19 июня 2022, 11:40

Российские войска разрушили и повредили 26 жилых домов в Донецкой области, есть погибшие

Последствия обстрела в Донецкой области. Фото: полиция Последствия обстрела в Донецкой области. Фото: полиция

Российские войска обстреляли 11 населенных пунктов Донецкой области за минувшие сутки, убили и ранили мирных жителей. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

36 гражданских объектов были разрушены, подавляющее большинство из которых — жилые дома.

Отмечается, что полиция Донецкой области задокументировала 18 ударов российских войск. Под огнем россиян находились города Авдеевка, Угледар, Красногоровка, села Дилиевка, Заря, Карловка, Максимилиановка, Малиновка, Маяки, Нетайлово, Первомайское.

Войска РФ били из авиации, ракетных установок, артиллерии, танков, реактивных систем Град и зенитно-ракетных комплексов С-300.

Разрушены и повреждены 26 жилых домов, из них 6 многоквартирных, пекарня, агрофирма, птицефабрика, дворец культуры, линии электропередач, детский оздоровительный лагерь, хозяйственные сооружения и т.д.

Полиция и СБУ открыли уголовные производства по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

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