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Войска РФ атакуют на Бахмутском и Северодонецком направлениях — Генштаб ВСУ

19 июня 2022, 20:22

Войска РФ атакуют на Бахмутском и Северодонецком направлениях — Генштаб ВСУ

Российские силы продолжают атаковать украинские позиции в Северодонецке и на Бахмутском направлении, используют авиацию. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

На Волынском и Полесском направлениях подразделения вооруженных сил республики Беларусь выполняют задачи по прикрытию белорусско-украинской границы, осуществляют фортификационное оборудование местности в Гомельской области, ведут радиоэлектронную разведку.

На Северском направлении подразделения вооруженных сил России продолжают инженерное оборудование позиций в приграничных районах Курской области. Отмечается наращивание системы противовоздушной обороны на территории Брянской области.

На Харьковском направлении силы РФ интенсивно обстреливают позиции украинских  войск из ствольной и реактивной артиллерии. В Генштабе ВСУ подчеркнули, что противник провел разведку боем в районе Рубежного, успеха не имел.

Отмечается, что на Славянском направлении противник активных действий не предпринимал. Основные усилия силы РФ сосредотачивают на накоплении ресурсов с целью дальнейшего наступления в направлении города Славянск. Обстреливались позиции украинских войск и велась воздушная разведка БПЛА «Орлан-10».

На Лиманском направлении активные действия оккупантов не зафиксированы.

На Северодонецком направлении силы РФ проводят круглосуточную воздушную разведку БПЛА «Орлан-10». Ведутся штурмовые действия с целью установления полного контроля над городом Северодонецк, боевые действия продолжаются. В Генштабе подчеркгули, что успеха враг не имеет.

На Бахмутском направлении противник нанес авиаудары вертолетами неподалеку от Яковлевки и ракетные удары в районах населенных пунктов Майское, Доломитное, Зайцево и Нью-Йорк.

На восточной окраине Берестово украинские воины успешно отразили вражеский штурм.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях активных действий противник не вел. В Авдеевском направлении отмечается увеличение интенсивности артиллерийских обстрелов украинских позиций.

На Южнобужском направлении войска РФ обстреливали населенные пункты Лиманы, Лупарево, Новая Заря, Таврическое, Новогригоровка, Белоусово, Княжевка, Тополино, Большая Костромка и Осокоровка. Отмечается, что противник усовершенствует инженерное оборудование первого и второго рубежей обороны.

Российские силы также наращивают систему противовоздушной обороны на временно захваченной территории Херсонской области.

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