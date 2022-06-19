Российские силы продолжают атаковать украинские позиции в Северодонецке и на Бахмутском направлении, используют авиацию. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.



На Волынском и Полесском направлениях подразделения вооруженных сил республики Беларусь выполняют задачи по прикрытию белорусско-украинской границы, осуществляют фортификационное оборудование местности в Гомельской области, ведут радиоэлектронную разведку.



На Северском направлении подразделения вооруженных сил России продолжают инженерное оборудование позиций в приграничных районах Курской области. Отмечается наращивание системы противовоздушной обороны на территории Брянской области.



На Харьковском направлении силы РФ интенсивно обстреливают позиции украинских войск из ствольной и реактивной артиллерии. В Генштабе ВСУ подчеркнули, что противник провел разведку боем в районе Рубежного, успеха не имел.



Отмечается, что на Славянском направлении противник активных действий не предпринимал. Основные усилия силы РФ сосредотачивают на накоплении ресурсов с целью дальнейшего наступления в направлении города Славянск. Обстреливались позиции украинских войск и велась воздушная разведка БПЛА «Орлан-10».



На Лиманском направлении активные действия оккупантов не зафиксированы.



На Северодонецком направлении силы РФ проводят круглосуточную воздушную разведку БПЛА «Орлан-10». Ведутся штурмовые действия с целью установления полного контроля над городом Северодонецк, боевые действия продолжаются. В Генштабе подчеркгули, что успеха враг не имеет.



На Бахмутском направлении противник нанес авиаудары вертолетами неподалеку от Яковлевки и ракетные удары в районах населенных пунктов Майское, Доломитное, Зайцево и Нью-Йорк.



На восточной окраине Берестово украинские воины успешно отразили вражеский штурм.



На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях активных действий противник не вел. В Авдеевском направлении отмечается увеличение интенсивности артиллерийских обстрелов украинских позиций.



На Южнобужском направлении войска РФ обстреливали населенные пункты Лиманы, Лупарево, Новая Заря, Таврическое, Новогригоровка, Белоусово, Княжевка, Тополино, Большая Костромка и Осокоровка. Отмечается, что противник усовершенствует инженерное оборудование первого и второго рубежей обороны.



Российские силы также наращивают систему противовоздушной обороны на временно захваченной территории Херсонской области.