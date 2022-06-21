В Одессе при ракетном ударе погиб охранник продуктового склада

В Одессе в результате ракетного удара в понедельник погиб охранник продуктового склада. Об этом сообщает пресс-служба Оперативного командования «Юг».



Отмечается, что противник нанес массированный обстрел по всему югу Украины.



Ракеты Х-31А с российского истребителя и ракета типа «Оникс» с берегового ракетного комплекса были направлены на Очаков и попали в сельскохозяйственные угодья в пригороде.



«Остальные 9️ "Ониксов" были направлены в Одесскую область. В дельте Дуная повреждены жилые дома на островах, в Белгород-Днестровском районе было попадание возле кладбища и возле объекта промышленной инфраструктуры. Без жертв и пострадавших», — говорится в сообщении.



Всего днем российская армия выпустила по югу Украины 14 ракет.