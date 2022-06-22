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«ДНР»: Телецентр в Донецке поврежден обстрелами, вещание приостановлено

22 июня 2022, 19:48

«ДНР»: Телецентр в Донецке поврежден обстрелами, вещание приостановлено

Телецентр в подконтрольном группировке «ДНР» Донецке поврежден в результате обстрелов, вещание с него приостановлено. Об этом сообщил заместитель директора «Радиотелевизионного передающего центра» Александр Чеботарев, передает сепаратистский ресурс «ДАН». 

«На сегодняшний день вследствие обстрелов сильные повреждения получил телецентр на Петровке, поэтому схемы вещания изменены — вещание с этого телецентра приостановлено. Цифровые каналы сейчас в эфире, аналоговых нет. Сама вышка стоит, но достаточно сильно повреждены аппаратные, часть оборудования нам удалось эвакуировать», — сказал Чеботарев. 

Он уверяет, что в Донецке сейчас доступны 38 каналов, в остальных городах и районах на подконтрольной «ДНР» территории — от 10 до 20.

«К работам в Петровском районе приступим, когда хоть чуть-чуть стихнут обстрелы, потому что по территории там "прилетает" до сих пор, всего с начала месяца было около 50 "прилетов"», — добавил Чеботарев.

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