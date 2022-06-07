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Донецк остается без телевещания на неопределенный срок

07 июня 2022, 00:27

Донецк остается без телевещания на неопределенный срок

Донецк и другие города на подконтрольной группировке «ДНР» территории остаются без эфирного телевещания. Это произошло после того, как вечером 5 июня была повреждена телевышка в Петровском районе Донецка.

Отсутствие телесигнала «Новостям Донбасса» подтвердили жители Донецка, у которых есть телевизоры с эфирными антеннами.

Сепаратистский телеканал «Юнион» в соцсетях сообщил, что из-за повреждения оборудования, «в трансляции республиканских телеканалов наблюдаются сбои».

При этом сроки, в которые телевышку отремонтируют, остаются неизвестными. В «ДНР» отмечают, что «специалисты смогут приступить к работе, когда станет безопасно».

Удары в районе донецкой телевышки также были и в понедельник.

После захвата Донецка в 2014 году пророссийскими сепаратистами на подконтрольной им территории было отключено вещание украинских телеканалов. Взамен началась трансляция российских и местных «республиканских» телеканалов.

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