Донецк остается без телевещания на неопределенный срок

Донецк и другие города на подконтрольной группировке «ДНР» территории остаются без эфирного телевещания. Это произошло после того, как вечером 5 июня была повреждена телевышка в Петровском районе Донецка.



Отсутствие телесигнала «Новостям Донбасса» подтвердили жители Донецка, у которых есть телевизоры с эфирными антеннами.



Сепаратистский телеканал «Юнион» в соцсетях сообщил, что из-за повреждения оборудования, «в трансляции республиканских телеканалов наблюдаются сбои».



При этом сроки, в которые телевышку отремонтируют, остаются неизвестными. В «ДНР» отмечают, что «специалисты смогут приступить к работе, когда станет безопасно».



Удары в районе донецкой телевышки также были и в понедельник.

После захвата Донецка в 2014 году пророссийскими сепаратистами на подконтрольной им территории было отключено вещание украинских телеканалов. Взамен началась трансляция российских и местных «республиканских» телеканалов.