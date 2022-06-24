В результате обстрела Николаевской области один человек погиб, четыре получили ранения

В результате обстрела вечером 23 июня села Новониколаевка Первомайской громады Николаевской области один человек погиб, четыре получили ранения. Об этом сообщает областная военная администрация.



«Разрушен один дом, другие жилые дома повреждены. Также вчера, 23 июня, на территории Парутинского старостинского округа Куцурубской громады в 11:30 зафиксированы обстрелы. Без жертв», - сказано в сообщении.



Также в Баштанском районе в результате вчерашних ночных обстрелов пгт Березнеговатое повреждены четыре жилых дома и хозяйственные здания. Информация о пострадавших уточняется.



В Широковской громаде разрушены склады сельскохозяйственных предприятий. По предварительной информации, пострадавших нет.