Россия снова обстреляла приграничные территории в Черниговской области

Российские войска сегодня, 30 июня, снова обстреляли пограничные населенные пункты Черниговской области. Об этом сообщает пресс-служба Оперативного командования «Север».



«Было слышно четыре взрыва вблизи населенного пункта Гремяч. Во второй раз в районе населенного пункта неподалеку Гремяча было зафиксировано еще два взрыва, вероятно, из ствольной артиллерии», - говорится в сообщении.



Также взрывы слышали в районе населенного пункта Михальчина Слобода. Все обстрелы велись с территории России.



В результате атаки никто не пострадал. Информация о повреждении гражданской инфраструктуры также не поступала.