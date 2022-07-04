Мариупольцы, оставшиеся в оккупированном городе, умирают из-за недостатка лекарств

В Мариуполе дефицит препаратов для онкобольных, людей с диабетом, туберкулезом и проблемами со щитовидной железой. Об этом сообщают в Мариупольском городском совете и заявляют, что из-за нехватки медицинских препаратов в городе гибнут люди.



Мэр города Вадим Бойченко отметил, что жизнь мариупольцев с перечисленными болезнями находится под опасностью, а самопровозглашенные власти Мариуполя блокируют нормальный доступ жителей к питьевой воде, достаточному количеству пищи и медикаментам.

«Вчера здоровому спортсмену – 2 метра ростом и 120 кг веса – ампутировали две ноги. Почему? После пережитого стресса из-за военных действий, у него случился инсулиновый кризис. Из-за отсутствия в городе необходимых медикаментов и медицинского сопровождения он стал человеком с инвалидностью. И это не редкий случай. Вместо качественного лечения с препаратами – ампутация конечностей. «Быстрые решения», которые калечат и убивают мариупольцев», – рассказал Вадим Бойченко.

В Мариупольском горсовете призвали международное сообщество дать оценку гуманитарной катастрофе в городе и геноциду жителей.

Ранее советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что вода доступна только 3% жителям оккупированного города.