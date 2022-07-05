«Где планируют наступление, используют РСЗО»: Из чего стреляют оккупанты по Донетчине

Российские силы используют реактивные системы залпового огня (РСЗО) на тех направлениях, где осуществляют попытки наступления. В целом по линии фронта используется различное вооружение. Об этом в эфире телемарафона сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко.



По его словам, интенсивность обстрелов очень высокая по линии фронта.



«Сейчас тенденция такая. Где враг планирует основные наступательные действия — это Бахмутское направление, Славянск, Краматорск — там работает РСЗО "Смерч", "Ураган", эти РСЗО достают до указанных городов. Также используют по относительно отдаленным от линии фронта городам крылатые ракеты», — пояснил Кириленко.



Он добавил, что по линии фронта в целом российские силы используют все виды артиллерии, танки, ракеты, авиабомбы.



Как отметил глава ОВА, авиабомба была использована оккупантами в конце прошлой недели в Бахмуте — практически по центру города, где нет никаких военных объектов.

Ранее Павел Кириленко сообщал, что за прошедшие сутки в результате обстрелов населенных пунктов Донецкой области погибли два человека, еще четыре получили ранения. Также он показал последствия обстрела Бахмута.



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