За минувшие сутки от обстрелов погибли два жителя Донецкой области, четверо ранены – глава ОВА

За прошедшие сутки в результате обстрелов населенных пунктов Донецкой области погибли два человека, еще четыре получили ранения. Об этом сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко.



«За 4 июля россияне убили 2 мирных жителей Донбасса — в Бахмуте. Еще 4 человека получили ранения», - сообщил он.



Кроме того, в Константиновке медицинская помощь была оказана двум людям, раненым в Луганской области.



Кириленко напомнил, что в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.