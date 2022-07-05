Кириленко: Бахмут — в зоне поражения артиллерии РФ, обстрелы будут повторяться

В Бахмуте в результате вчерашнего обстрела со стороны российских войск два мирных жителя погибли, трое были ранены. Людям необходимо эвакуироваться, так как большая вероятность продолжения обстрелов. Об этом сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко.



«Россияне снова нанесли удар по гражданской инфраструктуре: повредили школу, две многоэтажки и девять частных домов. Бахмут находится в зоне поражения российской артиллерии, и россияне не будут избегать применять ее против мирного населения. Для них гражданские — это просто мишень. Обстрелы будут повторяться», — подчеркнул Кириленко.



По его словам, каждый, кто остается в Бахмуте, рискует своей жизнью. Руководитель области в очередной раз призвал к эвакуации всех, кто не задействован в работе критической инфраструктуры.







Ранее Павел Кириленко сообщал, что за прошедшие сутки в результате обстрелов населенных пунктов Донецкой области погибли два человека, еще четыре получили ранения.



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