ВСУ отбили наступление оккупантов на нескольких направлениях на Донбассе

Российские силы продолжают наступление на Донбассе, украинские военные отбили атаки по нескольким направлениям. Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.



«На Славянском направлении противник пытается улучшить тактическое положение и создать условия для проведения наступления в направлении Изюм – Славянск. Обстрелял из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня районы Дубровного, Краснополья, Гусаровки, Барвенкового, Карнауховки и Большой Камышевахи», — отмечается в сообщении.



Также в Генштабе сообщили, что оккупанты наступали на направлении Довгенькое — Мазановка, получили отпор украинских военных и с потерями отошли.



«На Краматорском направлении враг пытается овладеть населенными пунктами Верхнекаменное и Григоровка. Использует комплексы радиоэлектронной борьбы. Обстрелял из ствольной и реактивной артиллерии районы Славянска и Верхнекаменского. Нанес авиаудары вблизи Татьяновки и Сидорового», — сказано в сводке.



В Генштабе отметили, что на Бахмутском направлении противник пытается улучшить тактическое положение и установить полный контроль над дорогой Бахмут – Лисичанск. Совершил артиллерийские обстрелы в районах Спорного, Выемки и Веселого.



Наступление оккупантов на направлениях Мироновка – Луганское и Гольмовский – Новолуганское ВСУ остановили и заставили оккупантов отойти.



На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях с целью сковывания украинских войск россияне обстреливали позиции украинских подразделений из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии. Нанесли авиаудар недалеко от Марьинки.