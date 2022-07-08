Количество погибших в результате ракетного удара по Сергеевке увеличилось до 22 человек.

В Одесской области умерла сотрудница базы отдыха, пострадавшая в результате ракетного удара по курортному поселку Сергеевка. Об этом сообщили в пресс-службе Одесской облпрокуратуры.



Таким образом, число погибших выросло до 22, 39 человек получили травмы разной степени тяжести. Более ста граждан остались без места жительства и вынуждены искать убежища.



В ночь на 1 июля оккупанты нанесли ракетный удар по курортному поселку Сергеевка Одесской области. Разрушен 9-этажный жилой дом и здания базы отдыха.



Правоохранители открыли уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны, связанного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).