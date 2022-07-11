Минобороны РФ оправдывает удар по Часов Яру убийством «300 националистов»

Ракетный удар по Часов Яру Донецкой области в министерстве обороны назвали «уничтожением пункта временной дислокации 118-й бригады территориальной обороны ВСУ». Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ.



«Высокоточным оружием наземного базирования в районе населенного пункта Часов Яр <...> уничтожен пункт временной дислокации 118-й бригады территориальной обороны ВСУ. В результате удара уничтожены более 300 националистов», — заявил представитель российского министерства Игорь Конашенков.



При этом каких-либо доказательств, что удар был нанесен по военным целям, в Минобороны РФ не привели. Также там не прокомментировали попадание ракет в пятиэтажный жилой дом в Часовом Яру.

9 июля российские силы обстреляли Часов Яр, разрушив пятиэтажный жилой дом. По данным ГСЧС, оккупанты били ракетами «Искандер». На данный момент известно, что из-за удара под завалами дома погибли 20 человек, работы по разбору завалов продолжаются.