Ракетная угроза: США призвали своих граждан немедленно покинуть Украину

Соединенные Штаты Америки призвали своих граждан не въезжать в Украину, а находящихся в стране — немедленно ее покинуть. Об этом говорится в сообщении посольства США в Украине.



На сайте посольства опубликовано оповещение в связи с ракетной угрозой.



Дипломаты отмечают, что ситуация с безопасностью на всей территории Украины «остается жестокой и непредсказуемой из-за продолжающихся военных атак со стороны России» и активных боевых действий в стране.



«Посольство США призывает граждан США не въезжать в Украину, а тех, кто находится в Украине, немедленно покинуть страну, используя доступные в частном порядке варианты наземного транспорта, если это безопасно», — говорится в сообщении.



Посольство США также рекомендует избегать массовых собраний и организованных мероприятий, «поскольку они могут стать мишенью для российских военных в любой точке Украины, включая ее западные регионы».

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