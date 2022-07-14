Посол США при ОБСЕ анонсировал возобновление работы миссии в Украине

В ближайшие недели присутствие ОБСЕ в Украине будет восстановлено. Об этом сообщил посол США при ОБСЕ Майкл Карпентер в интервью ТСН.



«Это очень долгая история и долгий ответ на ваш короткий вопрос: как вернуть работу ОБСЕ в Украину, чтобы она работала над всеми вопросами, над которыми она работала раньше, но без возможности России наложить вето? Думаю, мы нашли путь. Я думаю, что в ближайшие недели, но, вероятно, не больше месяца, вы увидите, что присутствие ОБСЕ будет восстановлено», - сказал он.



Посол прогнозирует, что в дальнейшем работа миссии будет восстановлена в большем масштабе.



По его словам, в Украине возобновит работу офис координатора проектов ОБСЕ в Украине, который будет действовать за счет взносов единомышленников, поэтому РФ не сможет ветировать его работу.



«Мы говорим о том, что раньше называлось Координатором проектов ОБСЕ в Украине. Вероятно, он также будет называться Координатором проектов ОБСЕ в Украине. Но они будут действовать за счет взносов единомышленников. Поэтому мы не будем требовать от Российской Федерации денег и у нее больше не будет права вето», - пояснил посол.



Карпентер напомнил, что Россия ветировала работу миссии в Украине, в частности наложила вето и на пограничную наблюдательную миссию, и на Специальную мониторинговую миссию, и на Офис координатора проектов.