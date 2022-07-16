«ДНР»: От обстрелов погибли семь человек в Донецке и Верхнеторецком

В оккупированном Донецке. Фото: Telegram-канал «Типичный Донецк»

На подконтрольной группировке «ДНР» территории из-за обстрелов за сутки погибли семь человек. Об этом сообщает так называемый «СЦКК ДНР».



Как уверяют в «ДНР», мирные жители погибли в Киевском и Петровском районах Донецка, а также в Верхнеторецком. Ранения различной степени тяжести получили 19 гражданских лиц в Киевском, Кировском и Петровском районах Донецка, Яковлевке, Докучаевске и Ясиноватой.



В Telegram-канале «Типичный Донецк» сообщают, что сегодня утром в Петровском районе Донецка под обстрел попала маршрутка №42а, погиб водитель.

На подконтрольной украинским властям части Донецкой области за сутки погибли семь человек, 14 мирных жителей были ранены.



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