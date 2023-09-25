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На Мелітопольському напрямку ЗСУ відбили всі атаки російських загарбників

25 вересня 2023, 09:59

На Мелітопольському напрямку ЗСУ відбили всі атаки російських загарбників

ЗСУ відбили контратаки російських загарбників на Мелітопольському напрямку Запорізької області. Про це повідомив речник Генерального штабу ЗСУ Павло Ковальчук.

Зокрема, атаки росіян відбиті в районах Вербового, Малої Токмачки, Роботиного та Новоданилівки Запорізької області.

Ковальчук зазначив, що Сили оборони України продовжують тримати оборону на зайнятих рубежах, завдають окупаційним військам значних втрат.

«Ворог зазнає значних втрат в особовому складі та техніці, переміщує війська, застосовує резерви», — розповів військовий.

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