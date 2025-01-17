В окупованій Луганській області в кілька разів подорожчали деякі «послуги» для жителів – ОВА

З 1 січня майже у вісім разів подорожчало розлучення в окупованій Луганській області. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.



За його словами, якщо минулого року місцеві жителі за розірвання шлюбу платили всього 650 рублів «державного мита», то зараз за розлучення кожній зі сторін потрібно віддати по 5000 рублів.



«Також у понад три рази підвищилася вартість зміни прізвища, імені чи по батькові – з 1600 до 5000 рублів», – розповів Лисогор.

Нагадаємо, що на окупованій Луганщині чоловікам під час оформлення російського паспорта загрожує мобілізація до армії РФ.