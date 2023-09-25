На Мелитопольском направлении ВСУ отбили все атаки российских захватчиков

ВСУ отбили контратаки российских захватчиков на Мелитопольском направлении Запорожской области. Об этом сообщил спикер Генерального штаба ВСУ Павел Ковальчук.



В частности атаки россиян отбиты в районах Вербового, Малой Токмачки, Роботино и Новоданиловки Запорожской области.



Ковальчук отметил, что Силы обороны Украины продолжают держать оборону на занятых рубежах, наносят оккупационным войскам значительные потери.



«Враг несет значительные потери в личном составе и технике, перемещает войска, задействует резервы», — рассказал военный.

Смотрите ежедневный выпуск «Новостей Донбасса» о ситуации на Востоке Украины и по всей стране.