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«Новини Донбасу» — у мобільному браузері Ceno: Тепер нас можна читати в окупації без VPN

17 травня 2024, 10:00

«Новини Донбасу» — у мобільному браузері Ceno: Тепер нас можна читати в окупації без VPN

«Новини Донбасу» у браузері Ceno «Новини Донбасу» у браузері Ceno

«Новини Донбасу» стали першим українським ЗМІ, заблокованим Росією, чий сайт доступний жителям окупованих територій у мобільному браузері Ceno.

«Новини Донбасу» з 2014 року блокуються на окупованих територіях України, як і багато інших незалежних ЗМІ та платформ. Після 24 лютого 2022 року ці блокування посилилися, тож зайти на наш сайт, радше за все, не вийде і в самій Росії.

Для обходу блокувань можна скористатися VPN-сервісами. Однак тепер з'явився альтернативний спосіб — мобільний браузер Ceno.

Якщо ви використовуєте пристрої з операційною системою Android, завантажте та встановіть браузер Ceno з PlayMarket або F-droid.

Ceno (Censorship.No!) — це мобільний браузер канадської компанії-розробника eQualitie, яка створює децентралізовані інтернет-сервіси для підтримки рівноправної мережі. Браузер побудований на базі Mozilla Fennec, що використовує архітектуру пірингової (p2p або torrent) мережі для обміну даними та контентом між користувачами.

Особливість браузера Ceno — кешування сайтів, які заборонені в країнах з авторитарними режимами, та доставка кешу за допомогою альтернативних технологій всередину таких країн. Дзеркало сайту «Новини Донбасу» також входить до складу цього кешу і через браузер Ceno доступне як на окупованих територіях України, так і в Росії.

Тож доступ через браузер Ceno до українських ресурсів, заборонених РФ, відбуватиметься без VPN, реєстрації та ваших персональних даних та навіть за відключення Росії від зовнішніх інтернет-каналів.

Громадянам України, які встановили браузер Ceno, варто використовувати його якнайчастіше для солідарності з українцями, які вимушено залишилися на окупованих територіях.

Рекомендуємо українцям, які залишилися на окупованих територіях, розповсюджувати інформацію про браузер Ceno серед людей, яким ви довіряєте. Також частіше використовуйте його для солідарності з іншими користувачами, збільшення кількості кешованих сторінок і швидшого обміну кешованими даними між вами.

Докладніше про те, як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях, ви можете дізнатися у цьому матеріалі.

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