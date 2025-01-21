У Маріуполі ФСБ затримала місцевого жителя: окупанти його називають «шпигуном ГУР»

Затриманий житель окупованого Маріуполя. Фото: кадр із відео

У Маріуполі ФСБ затримала місцевого жителя, якого окупанти підозрюють «у державній зраді та шпигунстві на користь ГУР». Про це стало відомо з повідомлення прокремлівського агентства «РІА Новини», яке посилається на так зване «Управління ФСБ по ДНР».



Загарбники заявили, що затриманий нібито збирав і передавав відомості про місця дислокації підрозділів Росгвардії поблизу Маріуполя, будучи громадянином України.



«Після отримання російського паспорта продовжив цю діяльність за завданням ГУР», – сказали в агентстві.

Нагадаємо, що фейковий «Верховний суд ДНР» виніс «вирок» бійцю «Азова», якого окупанти звинуватили у «вбивстві мешканців Маріуполя».