Дев'ятеро людей постраждали під час обстрілу в центрі окупованої Горлівки

У центрі окупованої Горлівки внаслідок артилерійського обстрілу вранці 20 січня дев'ятеро людей дістали поранень. Про це повідомляє прокремлівська агенція ТАСС із посиланням на «голову» Горлівки Івана Приходька.

«Внаслідок артилерійського удару по центру Горлівки з боку українських військових поранено дев'ятьох мирних громадян», — повідомив Приходько.

За даними телеграм-каналу Mash, внаслідок обстрілу також пошкоджено чотири будинки, адміністративну будівлю та автомобіль.

Нагадаємо, вранці 15 січня було чути вибухи в окупованих містах Макіївка та Горлівка Донецької області. Про це повідомила низка місцевих проросійських телеграм-каналів з посиланням на мешканців міст. Стверджувалося, що у Макіївці та Горлівці працювала російська ППО. На опублікованих фото видно характерні сліди роботи систем протиповітряної оборони.