Окупанти минулої доби обстріляли 6 громад Донецької області, є руйнування

Окупанти обстріляли Донецьку область. Фото: Ігор Мороз

Російська армія минулої доби, 25 жовтня, обстрілювала населені пункти Донецької області. Через атаки є значні руйнування житлових будівель. Про це повідомив виконувач обов'язків начальника Донецької обласної військової адміністрації Ігор Мороз.



На Донецькому напрямку у Мар'їнській громаді під обстрілами Красногорівка, Новомихайлівка та Костянтинівка. В Очеретинській громаді пошкоджено будинок в Уманському. Під вогнем околиці Курахівської громади — без жертв.





На Горлівському напрямку 1 особу поранено у Марковому Костянтинівської громади. У Часовоярській громаді пошкоджено 2 багатоповерхівки та 2 приватні будинки.



На Лисичанському напрямку у Сіверському у зоні поразки п'ять вулиць. У Лиманській громаді зафіксовано 18 обстрілів.





Нагадаємо, 25 жовтня російські окупанти вкотре атакували Костянтинівський район Донецької області. Внаслідок обстрілу один цивільний постраждав, відомо про руйнування.