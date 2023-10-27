У Криму звинуватили українських хакерів у проведенні «масової кібератаки»

В окупованому Криму сьогодні заявили, що інтернет-провайдери півострова зазнали масової хакерської атаки.

«Фіксуємо масову зовнішню кібератаку на кримських провайдерів інтернету. Можливі перебої у роботі низки сервісів», — написав радник «голови республіки» Олег Крючков у своєму Телеграм-каналі.

У Телеграм-каналі Мінінформу Криму з посиланням на інтернет-провайдера «Міранда-медіа» повідомляється, що фіксується «безпрецедентний рівень DDoS-атак з боку українських угруповань хакерів», тому деякі послуги недоступні.