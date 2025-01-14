Стало відомо, коли скасують «сухий закон» на Донеччині

«Сухий закон» у Донецькій області скасують лише після закінчення військового стану. Фото: agronews.ua

Начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін на брифінгу прокоментував заборону продажу алкоголю у регіоні. «Сухий закон» скасують лише після закінчення війни.



«Поки не завершиться воєнний стан, поки не буде нашої перемоги, алкоголю в області не буде», — наголосив він.



Крім того, Філашкін заявив, що з правоохоронними органами було проведено наради щодо заборони ввезення алкогольної продукції на територію Донецької області.



На блокопостах стоять поліцейські, всі контролюють цей напрямок роботи. Проте нещодавно у Добропіллі стався інцидент, зокрема було виявлено злочинну групу, яка займалася незаконною реалізацією алкогольної продукції.



Відомо, що з квітня 2022 року в Донецькій області заборонено ввезення і продаж алкогольних напоїв.



Раніше ми писали, що падчерка колишнього заступника міністра оборони Росії Тимура Іванова Олександра Маніович пов'язана з італійською виноробною Bruni, яка постачає елітний алкоголь в окупацію.