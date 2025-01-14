Найближчий соратник Путіна запропонував Вашингтону виключити ЄС із переговорів щодо України

Микола Патрушев (праворуч) запропонував США виключити Євросоюз із переговорів щодо України. Фото: Агентство. Новини

Помічник голови Кремля Микола Патрушев, який, як вважається, входить до найближчого оточення Володимира Путіна, дав інтерв'ю прокремлівській «Комсомольській правді», в якому заявив, що переговори щодо України мають вестись між Росією та США без участі інших країн Заходу, включаючи країни Євросоюзу та Велику Британію.

«Якщо говорити про конкретні перспективи подальшого розвитку подій з урахуванням фактора Трампа, ми з повагою ставимося до його заяв. Я вважаю, що переговори щодо України мають вестись між Росією та США без участі інших країн Заходу. Ні з яким Лондоном і Брюсселем розмовляти нема про що. Керівництво ЄС, наприклад, давно вже не має права говорити від імені багатьох своїх членів, таких як Угорщина, Словаччина, Австрія, Румунія та деяких інших європейських країн, зацікавлених у стабільності в Європі та які займають виважену позицію щодо Росії», — заявив він.

Патрушев також відзначив пункти, на виконанні яких наполягатиме Росія: «Для нас важливо, щоб завдання СВО були вирішені. Вони відомі і не змінювалися... Також важливо, щоб у світі було визнано входження до складу Російської Федерації ДНР, ЛНР, Запорізької та Херсонської областей, Республіки Крим та Севастополя, які є невід'ємною частиною нашої країни відповідно до Конституції».

Нагадаємо, у понеділок видання Euractiv повідомило, що європейські дипломати побоюються, що новий президент США Дональд Трамп після інавгурації може виключити країни Євросоюзу з переговорів щодо України та провести їх лише з Володимиром Путіним.