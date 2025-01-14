У Генштабі ЗСУ відповіли на інформацію про переведення авіатехніків у піхоту та розповіли, кого це не торкнеться

Український бомбардувальник Су-24. Фото: Повітряні сили ЗСУ

Гостродефіцитних фахівців інженерно-авіаційної служби Повітряних сил ЗСУ, які обслуговують літаки, до піхотних підрозділів переводити не планувалося та не планується. Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.



У відомстві стверджують, що Повітряні сили навпаки нарощують штатну кількість технічного та льотного персоналу.



Водночас окремі категорії особового складу Повітряних Сил, як і інших видів та родів ЗСУ, після попередньої підготовки у навчальних центрах посилюють Сухопутні, Десантно-штурмові війська і так далі.



«Ситуація на фронті непроста, на багатьох ділянках бракує піхотинців. Рішення про посилення сухопутних бригад на передовій за рахунок військовослужбовців із підрозділів інших родів та видів ЗСУ є вимушеним кроком військового керівництва для зміцнення нашої оборони. Слід наголосити, що головнокомандувач ЗСУ заборонив переміщення із займаних посад фахівців високотехнологічних спеціальностей та тих, які пройшли підготовку за кордоном на іноземних зразках озброєння та військової техніки», – заявили у Генштабі.

Нагадаємо, що раніше з'явилося звернення авіатехніків Повітряних сил про те, що їхній персонал переводять у піхоту. За словами військових, технічний склад фактично знищується, а без них українська авіація не зможе функціонувати.