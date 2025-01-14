Заводи, НПЗ, нафтобаза та системи ППО: у ЗСУ розповіли подробиці наймасовішого удару в глибині РФ

Наслідки наймасовішого удару в глибині РФ. Фото: Генштаб ЗСУ

У ніч на 14 січня Сили оборони України завдали наймасовішого удару по військових об'єктах окупантів на відстані від 200 до 1100 кілометрів у глибині Російської Федерації. Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.



Під удар потрапили цілі у Брянській, Саратовській, Тульській областях та Республіці Татарстан.



Знову успішно атаковано базу зберігання нафтопродуктів «Комбінат Кристал» у місті Енгельс Саратовської області, де щойно загасили пожежу, яка тривала п'ять днів після попереднього удару. Займання успішно відновлено підрозділами Сил безпілотних систем ЗСУ та Головного управління розвідки.



Також уражений Брянський хімічний завод у місті Сєльцо – стратегічний об'єкт військово-промислового комплексу Росії. Тут виробляють боєприпаси для ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню, авіації, інженерні боєприпаси та компоненти крилатих ракет Х-59. На території заводу спостерігалася вторинна детонація, яка тривала кілька годин. Крім цього, в ході атаки знищені два зенітні ракетні комплекси – «Тор» і «Бук». Для виконання цього бойового завдання залучали підрозділи Сил безпілотних систем, Сил спеціальних операцій, ракетних військ, Повітряних сил, ГУР та СБУ.



Крім цього, підрозділи ГУР та СБУ уразили стратегічні об'єкти військово-промислового комплексу Росії – Саратовський нафтопереробний завод та завод «Казаньоргсинтез». На обох об'єктах виникла пожежа.



«Цілеспрямована та систематична робота з ураження об'єктів, які забезпечують боєприпасами, військовою технікою та паливно-мастильними матеріалами окупаційну армію РФ, триватиме до повного припинення збройної агресії Російської Федерації проти України», – зазначили в Генштабі.

Нагадаємо, що в Росії підтвердили удари по хімзаводу в Брянській області, нафтобазі в Енгельсі, НПЗ у Саратові та заводі в Казані.