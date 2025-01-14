«Метінвест» призупиняє роботу «Покровськвугілля»: працівників евакуюють

Компанія Метінвест Ахметова призупиняє роботу Покровської вугільної групи. Фото: пресслужба

Група «Метінвест» припиняє роботу Покровської вугільної групи у зв'язку зі зміною ситуації на лінії фронту, дефіцитом електроенергії та погіршенням безпекової ситуації. Відповідна заява була зроблена на офіційній сторінці.



«Безпека співробітників є пріоритетом для «Метінвесту», тому компанія сприяла евакуації працівників Покровської вугільної групи та їхнім родинам. Усім співробітникам, які не залучені до процесів припинення роботи, Група надає можливість пройти оплачуване перенавчання та працевлаштуватися на активи Метінвесту у Запоріжжі, Кам'янському та Кривому Розі», — йдеться у повідомленні.



Крім того, евакуйованим співробітникам надається фінансова допомога (підйомні, компенсація оренди житла), безкоштовне розміщення у гуртожитках, а також допомога для дітей (влаштування в дитячі садки та школи).



Також розроблено план дій на випадок надзвичайних ситуацій, щоб забезпечити постачання необхідної сировини (вугілля, коксу) для виробництва сталі на металургійних активах Групи («Каметсталі» та спільному підприємстві «Запоріжсталь»).



Зокрема, заходи передбачають заміщення української сировини коксівним вугіллям з американської United Coal Company (входить до Групи Метінвест), використання нарощених запасів вугілля, а також забезпечення додаткового постачання вугілля та коксу від сторонніх постачальників.



Раніше ми писали, що через наступ російських окупантів Україна припинила видобуток коксівного вугілля на шахті в Покровську Донецької області, що забезпечує сталеливарну промисловість.