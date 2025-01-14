На захопленій Луганщині листоноші потрапили під обстріл: є пошкодження

Співробітники підприємства «Пошта ЛНР» потрапили під обстріл. Фото: Мінцифри

На тимчасово окупованій Луганщині, що у Сватівському районі, співробітники так званого підприємства «Пошта «ЛНР» потрапили під обстріл. Автомобіль зазнав пошкодження, ніхто з людей не постраждав. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства цифрового розвитку, зв'язку та масових комунікацій.



Як зазначається, інцидент стався 14 січня.



«Під час розвезення пенсійних виплат у Сватівському районі, службовий автомобіль зі співробітниками ДУП ЛНР «Пошта ЛНР» зазнав атаки з боку безпілотних літальних апаратів ЗСУ», — йдеться у повідомленні.

Головний директор «Пошти «ЛНР» Ахмед Мімбулатов прокоментував те, що сталося.



«Ми продовжуємо виконувати свої зобов’язання перед населенням, попри складні умови. Подібні акти агресії лише підтверджують необхідність захисту наших громадян та інфраструктури», — зазначив він.



Раніше ми писали, що в окупованому Лисичанську Луганської області семеро підлітків підірвалися на вибуховому пристрої.