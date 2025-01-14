Чи готові комунальні підприємства Донеччини до можливої евакуації: відповідь Філашкіна

Відомо, чи евакуюватимуть комунальні підприємства з Донеччини. Фото: скріншот з відео

Російські військові щодня атакують Донецьку область, також підпадають під обстріл комунальні підприємства. Начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін на брифінгу розповів, чи готові місцеві компідприємства до можливої евакуації.



«Комунальні підприємства готові до евакуації, будемо сподіватися, що до цього не дійде. Бо вони (комунальні працівники - ред.) працюють, щоб забезпечити наших людей в повному обсязі тепло, електро, водо і газопостачанням. Комунальні підприємства будуть фортифікаційні споруди, після робочого дня йдуть на оборону нашої області», — наголосив начальник Донецької адміністрації.



За словами Філашкіна, у разі евакуації, алгоритм дій відпрацьований.





Раніше ми писали, що російська армія 14 січня обстріляла Костянтинівку на Донеччині. Під атаку потрапила газорозподільна станція.