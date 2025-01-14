Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

Сфабрикував «справу» проти парамедика Юлії Паєвської: суд виніс вирок «слідчому Генпрокуратури ДНР»

14 січня 2025, 19:20

Сфабрикував «справу» проти парамедика Юлії Паєвської: суд виніс вирок «слідчому Генпрокуратури ДНР»

«Слідчий Генпрокуратури ДНР» Микита Царенко. Фото: СБУ «Слідчий Генпрокуратури ДНР» Микита Царенко. Фото: СБУ

Суд ухвалив заочний вирок «слідчому» так званої «Генеральної прокуратури ДНР» Микиті Царенку, який сфабрикував «справу» проти українського парамедика Юлії «Тайри» Паєвської. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління СБУ у Донецькій та Луганській областях.

Після викрадення у Маріуполі фігурант намагався «пришити» їй розстрільну статтю за надання медичної допомоги пораненим та евакуацію з міста дітей та жінок. Царенко фейковим документом «кваліфікував» такі дії як «насильницьке захоплення влади та зміна конституційного ладу».

За даними слідства, фігурантом виявився мешканець Харкова, який після здобуття юридичної освіти у місцевому навчальному закладі виїхав до окупованої Донецької області.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії він запропонував загарбникам та їхнім ставленикам свою допомогу у війні проти України.

На підставі зібраних Службою безпеки доказів суд визнав Царенка винним у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України). Зраднику заочно призначили покарання у вигляді 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що у грудні СБУ повідомила про підозру заступнику Герасимова Олексію Кіму, який наказав ударити по журналістах Reuters у Краматорську.

ТЕГИ

Люди
Юлія Паєвська
Місця
Маріуполь
Організації
ДНР Суд
Інше
Війна окупація Вирок Справа Слідчий
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
08:30
Російські військові окупували Нескучне на Донеччині — DeepState
23:00
Головне за день: Обмін полоненими. РФ захопила більшу частину Торецька
22:33
«ДНР»: За день від обстрілів постраждали троє мешканців Горлівки та Макіївки
20:21
Жителям Маріуполя, чиї квартири зруйновані, пропонують жити в будинках тих, хто виїхав
17:13
На Луганщині окупанти ввели нові тарифи на обслуговування багатоповерхівок: в ОВА розповіли, скільки доведеться платити жителям
15:25
Після обстрілу в Макіївці з-під завалів будинку дістали жінку
15:12
В окупованому Донецьку виявили тіло чоловіка, який вчинив самогубство
13:55
В окупованій Луганській області подорожчає проїзд в транспорті. «ЛНР» вводить нерегульований тариф
08:40
У Маріуполі відкривають кадетські класи для мілітаризації дітей
23:00
Головне за день: На Луганщині проблеми зі «швидкою допомогою» та поштою. ЗСУ атакували російські підприємства
17:51
На окупованій Луганщині проблеми зі «швидкою допомогою» та послугами пошти: в ОВА розповіли, що відомо
16:53
На захопленій Луганщині листоноші потрапили під обстріл: є пошкодження
11:09
Війська РФ окупували Зелене на Донеччині і просунулися в низці сіл біля Покровська — DeepState
23:00
Головне за день: У Покровську припинили видобуток вугілля. Скільки людей живе в окупації?
20:20
Пушилін назвав попередню чисельність населення окупованих районів Донецької області
17:15
У Лисичанську окупанти не змогли включити централізоване водопостачання: у місті суцільні пориви системи – ОВА
16:57
Окупанти вивезли дітей з соцпритулку захопленого Харцизька до Москви
12:58
Пушилін заявив, що ЗС РФ захопили літієві родовища біля Курахового
11:13
Повідомляється про призначення в Кураховому окупаційного старости
10:10
З'явилося відео удару ЗСУ по командному пункту росіян в окупованій Новогродівці
усі новини
13:20
Під Воронежем продовжує горіти атакована БПЛА нафтобаза
12:45
За фіктивні бої дружина екскомбрига ТРО отримала мільйон гривень
12:00
Війська Росії завдали удару по Лиману: у житловому секторі виникла пожежа
11:21
ЗСУ відбили кілька масованих штурмів російської армії на Сіверському напрямку: кадри
11:17
Вогнетривкий завод у Часовому Ярі фактично втрачено — воєнкор Мірошников
10:59
Українські десантники взяли в полон майже три десятки російських військових у Курській області: серед них є офіцери
10:25
Прем'єр Великої Британії Стармер приїхав до Києва — The Guardian
10:10
ЗСУ не дали колоні бронетехніки військ РФ прорвати оборону на Покровському напрямку: знищені танк та ББМ
09:58
Російські війська обстріляли населені пункти у чотирьох районах Донецької області за добу
09:48
Понад півсотні безпілотників росіян вночі атакували Україну: сили ППО збили 34 дрони
09:27
Армія РФ хоче обійти та оточити місто: у DeepState розповіли про ситуацію поблизу Покровська
09:09
У Росії дрони атакували нафтобазу та пороховий завод
09:00
Російські війська за добу поранили 15 жителів Донецької області
08:30
Російські військові окупували Нескучне на Донеччині — DeepState
23:00
Головне за день: Обмін полоненими. РФ захопила більшу частину Торецька
22:33
«ДНР»: За день від обстрілів постраждали троє мешканців Горлівки та Макіївки
22:04
Евакуація: куди вивозять і де розселяють мешканців прифронтових громад Донеччини
21:21
ЗМІ дізналися, які вимоги висуне Путін у розмові з Трампом
20:21
Жителям Маріуполя, чиї квартири зруйновані, пропонують жити в будинках тих, хто виїхав
19:30
Довелося чекати повноліття: історія дівчини, яка виїхала з окупації
усі новини
ВІДЕО
Штурм ЗС РФ на Сіверському напрямку. Фото: кадр із відео ЗСУ відбили кілька масованих штурмів російської армії на Сіверському напрямку: кадри
16 січня, 11:21
Полонені російські військові. Фото: кадр із відео Українські десантники взяли в полон майже три десятки російських військових у Курській області: серед них є офіцери
16 січня, 10:59
Безпілотникам вдалося пробити захисну сітку над резервуаром нафтобази у Воронезькій області РФ. Фото: Роман Гусєв/Telegram У Росії дрони атакували нафтобазу та пороховий завод
16 січня, 09:09
Фото: Дмитро Глушко, "Новини Донбасу". «Як мені відновлювати все це?» — мешканка розбитої квартири в Краматорську після обстрілу ►
15 січня, 18:40
Збитий «Шахед» на Східному напрямку. Фото: кадр із відео Масована атака РФ: у ЗСУ показали кадри, як сили ППО збивали «шахеди»
15 січня, 16:47
До Кривого Рогу релокують Покровську міську лікарню До Кривого Рогу релокують Покровську міську лікарню
15 січня, 14:26
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір