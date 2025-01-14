Сфабрикував «справу» проти парамедика Юлії Паєвської: суд виніс вирок «слідчому Генпрокуратури ДНР»

«Слідчий Генпрокуратури ДНР» Микита Царенко. Фото: СБУ

Суд ухвалив заочний вирок «слідчому» так званої «Генеральної прокуратури ДНР» Микиті Царенку, який сфабрикував «справу» проти українського парамедика Юлії «Тайри» Паєвської. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління СБУ у Донецькій та Луганській областях.



Після викрадення у Маріуполі фігурант намагався «пришити» їй розстрільну статтю за надання медичної допомоги пораненим та евакуацію з міста дітей та жінок. Царенко фейковим документом «кваліфікував» такі дії як «насильницьке захоплення влади та зміна конституційного ладу».



За даними слідства, фігурантом виявився мешканець Харкова, який після здобуття юридичної освіти у місцевому навчальному закладі виїхав до окупованої Донецької області.



Після початку повномасштабного вторгнення Росії він запропонував загарбникам та їхнім ставленикам свою допомогу у війні проти України.



На підставі зібраних Службою безпеки доказів суд визнав Царенка винним у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України). Зраднику заочно призначили покарання у вигляді 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що у грудні СБУ повідомила про підозру заступнику Герасимова Олексію Кіму, який наказав ударити по журналістах Reuters у Краматорську.