На окупованій Луганщині проблеми зі «швидкою допомогою» та послугами пошти: в ОВА розповіли, що відомо

Голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор. Фото: ЛОВА

В окупованій Луганській області через зміни до законодавства РФ поштові відділення припинили надавати низку послуг. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.



Начальник Луганської ОВА зазначив, що з 1 січня там неможливо поповнити рахунок мобільного телефону.



«Оскільки оновлене російське законодавство вимагає при зазначеній процедурі обов'язкову ідентифікацію особистості. На встановленому наразі обладнанні цього зробити неможливо», – сказав Лисогор.



Також, за його словами, в окупованому регіоні є проблеми із викликом бригади «швидкої допомоги», які спостерігаються навіть у Луганську.



«Днями людина чекала на лікарів близько 2,5 годин. Укомплектованість штату служби екстреної медичної допомоги у так званій «ЛНР» становить близько 49%. В інших окупованих містах Луганщини ситуація ще гірша», – резюмував він.

Нагадаємо, що у Лисичанську Луганської області окупанти не змогли включити централізоване водопостачання, у місті суцільні пориви системи.