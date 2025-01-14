Покровськ: з'явилися відео наслідків вчорашніх обстрілів мікрорайонів Сонячний та Дінас

У соціальних мережах з'явилися відео наслідків обстрілів мікрорайонів Дінас та Сонячний у Покровську Донецької області у понеділок, 13 січня.

На кадрах видно численні пошкодження багатоповерхових житлових будинків та адміністративних будівель.

Практично у всіх будинках сильно пошкоджені або відсутні віконні рами.

Нагадаємо, вчора о 15:00 було зафіксовано 3 авіаудари ФАБ-250 з УМПК по Покровську. Внаслідок обстрілу пошкоджено 2 багатоповерхівки у північній частині міста. Ударами зруйновано будівлю навчального закладу. Інформація про постраждалих не надходила.