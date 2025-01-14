Дрони вночі атакували Олексінський хімкомбінат, «Тулачермет» та Олексінську ТЕЦ у Тульській області РФ — ЗМІ

На фото: завод «Тулачермет», архів vadim.ush.ka

У ніч із 13 на 14 січня над Тульською областю Росії знищили 16 безпілотників, повідомив раніше губернатор. Він додав, що в Олексіні «внаслідок падіння уламків безпілотників виявлено пошкодження кількох автомобілів та господарських будівель, скління у житловому будинку. Постраждалих немає».

Російське видання ASTRA з'ясувало, що за ніч атаковано як мінімум 3 підприємства, поранення отримав військовослужбовець.

Так, за даними джерел ASTRA, уламки кількох безпілотників упали сьогодні вночі на території підприємства «Олексінський хімічний комбінат». Про ушкодження на комбінаті невідомо.

Згідно з відкритими даними, комбінат спеціалізується на випуску полімерних та композиційних матеріалів.

У липні 2023 року комбінат було внесено до блокуючого санкційного списку США, оскільки стверджувалося, що підприємство виробляє боєприпаси. Потім комбінат потрапив у списки санкцій України та країн ЄС, оскільки стверджувалося, що підприємство «постачає продукцію на підприємства з виробництва пороху, патронів і боєприпасів для ЗС РФ».

Крім цього, уламки БПЛА в ніч проти 14 січня також впали на територію Олексінської ТЕЦ. Пошкоджено вікна одного з цехів, з'ясувала ASTRA. Згідно з відкритими даними, ТЕЦ входить до складу ПАТ «Квадра» та забезпечує теплом лівобережну частину Олексіна. Крім цього, безпілотники атакували сьогодні вночі підприємство «Тулачермет» у Тулі (колишній Новотульський металургійний завод).

Згідно з відкритими даними, «Тулачермет» — один із найбільших у світі виробників та постачальників товарного чавуну. Найбільшим споживачем чавуну у Росії є партнерський металургійний завод «Промсорт-Тула». Також «Тулачермет» постачає чавун металургійним, машинобудівним та чавуноливарним підприємствам.

Осколкові поранення внаслідок атаки на Тульську область отримав військовослужбовець в/ч 51858 із Московської області, він госпіталізований, з'ясувала ASTRA.

Раніше повідомлялося, що в ніч проти 14 січня Сили оборони України завдали найбільшого удару по військових об'єктах окупантів на відстані від 200 до 1100 кілометрів у глибині Російської Федерації.