Зеленський показав відео допиту полоненого солдата КНДР: він зробив зізнання щодо виданих документів РФ

Полонений солдат КНДР. Фото: кадр із відео

Продовжується спілкування полонених солдатів із Північної Кореї з українськими слідчими. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.



За його словами, українська сторона встановлює усі факти.



«Перевіряємо всі деталі. Світ знатиме повну правду про те, як Росія використовує таких хлопців, які росли в повному інформаційному вакуумі, взагалі нічого не знають про Україну і використовуються Росією виключно для того, щоб продовжити та розширити цю війну. Тільки Росії потрібна ця війна», – зазначив Зеленський.



На опублікованому президентом відео один із полонених солдатів, зокрема, зізнався, що військовим КНДР видають підроблені російські документи.



«Фотографії не було. Щодо імені я не пам'ятаю. Однак там не моє ім'я було», – сказав він.

Нагадаємо, що цього військовослужбовця та ще одного його товариша взяли в полон у Курській області, після чого їх доставили для допиту до Києва.