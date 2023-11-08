Окупанти вдарили касетними боєприпасами по селу на Донеччині: троє цивільних загинули, є руйнування

Росіяни вдарили касетними боєприпасами по селу на Донеччині. Фото: прокуратура

Російські окупанти вдарили касетними боєприпасами по селу Богатир на Донеччині. Внаслідок атаки троє людей загинули, є значні руйнування. Про це повідомили у пресслужбі Донецької обласної прокуратури.



«7 листопада о 19:45, російська армія завдала удару, ймовірно, по реактивній системі залпового вогню «Смерч» по селу Богатир Волноваського району», — йдеться в повідомленні.



Внаслідок вибухів пошкоджено та зруйновано понад десяток приватних будинків. Під завалами одного з них, у цегляному підвалі, під час проведених рятувально-вишукувальних робіт виявлено тіла трьох загиблих цивільних – це 58-річний чоловік, його 60-річна дружина, а також їхній 33-річний сусід.



Крім житлових будинків, пошкоджено господарські будівлі та три автомобілі.



Нагадаємо, що на Харківщині чоловік підірвався на небезпечному предметі.