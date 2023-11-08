Оккупанты ударили кассетными боеприпасами по селу в Донецкой области: трое гражданских погибли, есть разрушения

Россияне ударили кассетными боеприпасами по селу в Донецкой области. Фото: прокуратура

Российские оккупанты ударили кассетными боеприпасами по селу Богатырь в Донецкой области. В результате атаки три человека погибли, есть значительные разрушения. Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой областной прокуратуры.



«7 ноября в 19:45, российская армия нанесла удар, вероятно, по реактивной системе залпового огня «Смерч» по селу Богатырь Волновахского района», — говорится в сообщении.



В результате взрывов повреждены и разрушены более десятка частных домов. Под завалами одного из них, в кирпичном подвале, во время проведенных спасательно-изыскательских работ обнаружены тела трех погибших гражданских – это 58-летний мужчина, его 60-летняя жена, а также их 33-летний сосед.



Кроме жилых домов, повреждены хозяйственные постройки и три автомобиля.



Напомним, на Харьковщине мужчина подорвался на опасном предмете.